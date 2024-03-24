Політика

Авіація Сил оборони завдала ударів по 8 позиціях і об’єктах окупантів – Генштаб Горить підбита бронетехніка росіян / Фото Генштаб ЗСУ Протягом доби зафіксовано 52 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 32 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманського, Первомайського Донецької області.

нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманського, Первомайського Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 2 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.



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