        Атака РФ на Запоріжжя: знищено будинки, в автівці загинула людина

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 19:37
        читать на русском →
        Місце влучання російського БпЛА у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА
        Сьогодні, 20 січня, російські військові атакували ударним безпілотником Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула людина, одна людина зазнала поранень.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Унаслідок удару по приватному сектору зруйновано будинки, спалахнули пожежі.

        Відомо про одну загиблу та одну постраждалу людину.

        “Загорілися автівки. В одній з яких перебувала людина. На жаль, врятувати її не вдалося”, – йдеться в повідомленні.

        На місці удару працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

        Наслідки удару російського БпЛА у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

