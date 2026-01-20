Астроном пояснив появу над Україною полярного сяйва: чи можна спостерігати явище сьогодні

Фіктивні шлюби за 10 тисяч доларів: на Одещині судитимуть жінку за схему звільнення військових

Кубраков повернувся до команди Зеленського на позаштатну посаду: за що відповідатиме

Атака РФ на Запоріжжя: знищено будинки, в автівці загинула людина

“Загорілися автівки. В одній з яких перебувала людина. На жаль, врятувати її не вдалося”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 20 січня, російські військові атакували ударним безпілотником Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула людина, одна людина зазнала поранень.