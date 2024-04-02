Атака дронів на НПЗ у Татарстані: спецоперацію здійснили спільно ГУР та СБУ

ГУР та СБУ провели спільну спецоперацію, в результаті якої було уражено установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську на території РФ.

Про це повідомляють ГУР та СБУ.

Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це – 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

“Ми не припинятимемо вражати військову інфраструктуру країни-агресорки, аби вона мала все менше можливостей фінансувати геноцидну війну проти України. Ми продовжимо докладати зусиль, щоб мінімізувати потік нафтодоларів до російського військового бюджету, тому “бавовна” на російських НПЗ та інших виробництвах триватиме і посилюватиметься”.