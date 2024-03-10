Вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду, десятеро людей поранені, трьох з них ушпиталили.

Про це Суспільне Донбас розказав виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

Наслідки обстрілу Мирнограда 10 березня 2024 року / Фото Суспільне Донбас

“Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під’їзд дев’ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення”, — розказав Третяк.

Також за його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились 2 088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла.

Також пошкоджень зазнала теплотраса та колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.

“Поранення отримали десять осіб цивільного населення — це мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська. Іншим надали медичну допомогу, лікуватись будуть амбулаторно”, — розказав він.

За інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, армія РФ вдарила по Мирнограду трьома ракетами “С-300”, серед поранених людей є підліток. Також ракетним ударом пошкоджені 27 автівок.