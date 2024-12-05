Суспільство

Армія РФ тоне під час спроб форсувати Дніпро на Херсонщині
5 Грудня 2024 08:43
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окупанти, херсонська область
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські військові тонуть під час спроб десантування на островах Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

За інформацією агента руху з 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ, нещодавно двоє солдатів потонули під час спроби висадки на острів Білогрудий у дельті Дніпра. Військовослужбовці опинилися під атакою дрона, втратили керування гідроциклом і впали у воду.

“Подібні випадки не є рідкістю в російських військах. Причиною стають недостатня підготовка солдатів і складні умови місцевості, які вони не можуть подолати”, – зазначає “Атеш”.

Рух додає, що моральний дух окупантів на низькому рівні. Солдатів часто відправляють на завдання в дельту Дніпра як форму покарання, що лише посилює їхню деморалізацію.


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