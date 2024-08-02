Армія РФ атакувала Куп’янськ: є загибла

Окупанти вдарили по місту Куп’янськ Харківської області, у результаті чого загинула одна жінка, ще одна зазнала поранення.

Про це повідомляє поліція Харківської області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

“2 серпня близько 11:40 росіяни завдали удар по місту Куп’янськ. Зафіксовано влучання біля житлового будинку. Попередньо, військові Росії здійснили обстріл населеного пункту касетним боєприпасом.

Внаслідок обстрілу поранення отримали дві місцеві жительки, одна з яких, жінка 1958 року народження, померла. Друга жінка, поранена, шпиталізована до лікарні”.

Повідомляється, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.