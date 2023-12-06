Політика

Армія Ізраїлю виявила нові тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС

6 Грудня 2023 15:41
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ізраїль

Армія оборони Ізраїлю затримала 10 розшукуваних палестинців і виявила нові тунелі та три лабораторії з виготовлення вибухівки у таборі біженців Дженін.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Протягом ночі в таборі біженців Дженін, на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів і три лабораторії з виготовлення бомб”, — повідомляє ЦАХАЛ.

В ході операції військові Ізраїлю вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Військові також повідомили про зіткнення з озброєними вибухівкою палестинськими бойовиками. В результаті зіткнень один солдат отримав легке поранення.

За даними ЦАХАЛу ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан.


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