Армія Ізраїлю виявила нові тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю затримала 10 розшукуваних палестинців і виявила нові тунелі та три лабораторії з виготовлення вибухівки у таборі біженців Дженін.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Протягом ночі в таборі біженців Дженін, на Західному березі річки Йордан, затримали 10 розшукуваних палестинців, знайшли дві шахти тунелів і три лабораторії з виготовлення бомб”, — повідомляє ЦАХАЛ.

В ході операції військові Ізраїлю вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, боєприпасів та іншого обладнання.

Військові також повідомили про зіткнення з озброєними вибухівкою палестинськими бойовиками. В результаті зіткнень один солдат отримав легке поранення.

За даними ЦАХАЛу ще 16 підозрюваних були затримані в інших районах Західного берега річки Йордан.