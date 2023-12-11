Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів скласти мандати

Кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика, заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей… Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради) і ухвалювати необхідні для держави закони”, – сказав Арахамія в коментарі телеканалу “Рада”.

Голова фракції зазначив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв’язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, “щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати”.

За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради – 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).