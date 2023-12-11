Політика

Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів скласти мандати

11 Грудня 2023 14:02
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рада

Кількість народних депутатів, які бажають достроково скласти свої повноваження, доволі велика, заявив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей… Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради) і ухвалювати необхідні для держави закони”, – сказав Арахамія в коментарі телеканалу “Рада”.

Голова фракції зазначив, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначатися на її діяльності. За його словами, у зв’язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, “щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати”.

За даними на 11 грудня 2023 року, кількісний склад Верховної Ради – 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).


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