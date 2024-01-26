Арахамія повідомив про появу сертифіката військовозобов’язаного

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував появу нового документа – сертифіката військовозобов’язаного.

Про це депутат повідомив під час організованої в рамках проєкту «Нова країна» LB.ua та EFI Group панельної дискусії «2024: сценарії для країни», повідомляє видання LB.ua.

Зокрема Арахамія розповів, що спочатку планували, що кожна людина призовного віку повинна мати сертифікат військовозобов’язаного, але потім вирішили зробити це лише для людей мобілізаційного віку (зараз це 27-60 років).

«Зробити це таким чином для того, щоб ми як держава розуміли, який у нас мобресурс», – пояснив голова фракції «Слуга народу».

Арахамія сподівається, що нова модель запрацює вже за чотири місяці.