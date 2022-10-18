Apple презентувала нові планшети iPad та iPad Pro

Apple Inc представила нову лінійку планшетів iPad та iPad Pro, а також оновлену тв-приставку Apple TV 4K.

Звичайний iPad 10-го покоління отримав новий дизайн із збільшеним дисплеєм діагоналлю 10,9 дюйма, відсутністю кнопки “Додому” та камерою на довгій стороні екрану, а також зарядку типу USB-C замість порту Lightning. Планшет працюватиме на процесорі A14 Bionic – такий же чіп використовувався у смартфонах iPhone 12.

Планшети преміальної лінійки iPad Pro продаватимуться з екранами двох розмірів – 11 та 12,9 дюйма. Вони обладнані новітніми процесорами M2, які працюють на 15% швидше процесорів минулого покоління.

Вартість iPad 10-го покоління починатиметься від $449 (від $599 за версію з підтримкою зв’язку стандарту 5G), iPad Pro меншого екрану коштуватиме від $799, більшого – від $1099. Новинки надійдуть у продаж у США та Європі з 26 жовтня.

Крім того, Apple представила нову версію Apple TV 4K. Приставка також буде оснащена більш швидким процесором і матиме дві версії – з підключенням тільки Wi-Fi або Wi-Fi і кабелю Ethernet. Apple TV 4K підтримує якість зображення HDR10+.

Ціна приставки починатиметься від $129, а в магазинах вона з’явиться 4 листопада.