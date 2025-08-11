        Суспільство

        Антициклон Julia принесе в Україну суху та сонячну погоду

        Федір Олексієв
        11 Серпня 2025 21:52
        Дзеркальний стру́мінь — альтанка і фонтан у центрі Харкова / Фото: Суспільне
        В Україну 12 серпня прийде антициклон Julia, який принесе суху та сонячну погоду по всій території країни.

        Як повідомила синоптик Наталка Діденко, температура вдень становитиме +24…+28°С, а на півдні та Закарпатті — до +30°С.

        “Повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним”, – зазначили Діденко.

        Особливу увагу синоптик звернула на схід України, де очікується сильний північно-західний вітер.

        У Києві завтра також буде сухо, сонячно та тепло, з температурою +24…+26°С.


