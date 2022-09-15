Анонімність у сексшопі: міф чи реальність

Попри те, що більшість сексшопів гарантує покупцям абсолютну конфіденційність, далеко не всі наважуються оформити замовлення, оскільки досі ставлять під сумнів анонімність покупки. Чи можна реально купити сексіграшки та інші товари, зберігши при цьому конфіденційність, розповідаємо далі.

Що передбачає анонімність у сексшопі

Анонімність у сексшопі передбачає можливість замовити іграшки для дорослих та інші інтимні товари абсолютно конфіденційно. Забезпечити таку можливість допомагають такі заходи:

Надійне пакування товару. Магазини використовують міцне непрозоре пакування, завдяки чому неможливо побачити чи промацати вміст. Співробітники магазину упаковують усі замовлення безпосередньо в офісі або на складі та привозять до відділень пошти повністю готові до відправлення посилки.

Нейтральна назва товару. Саме тому, що під час оформлення посилки необхідно вказати не тільки повне ПІБ одержувача, але й інформацію про вміст упаковки, багато людей відмовляються від ідеї придбання сексіграшок та іншого онлайн. Однак сексшопи знайшли вихід із ситуації: одержувач вказує лише мінімальні дані для поштової служби, а саме ім’я, прізвище та номер телефону, а у графі «Відправник» магазини вказують або фізичну особу чи ФОП, або компанію з нейтральною назвою. Цей принцип поширюється також і на опис посилки. Найчастіше використовують такі примітки до товару як «побутові товари», «косметика», «аксесуари» та інше. Завдяки цьому ви можете бути впевненими, що співробітники транспортної компанії ніяк не здогадаються про вміст вашої посилки.

Безпечна оплата карткою. Як і у випадку з назвою товару, сексшопи використовують нейтральні назви компанії, на банківський рахунок якої здійснюватиметься оплата.

Гарантії анонімності у Tabooplace

Купити іграшки для пар та інші товари анонімно пропонує сексшоп TabooPlace. Інтернет-магазин Tabooplace здійснює оперативну доставку в межах України та гарантує абсолютну конфіденційність своїм покупцям. Вам не варто турбуватися, оскільки:

Усі посилки упаковані в непрозорі щільні матеріали, а за потреби також у пухирчасту плівку. Відправником є ​​ФОП, а в документах вміст посилки вказується як «товари для дому». Вся інформація про клієнтів магазину Tabooplace знаходиться у гарантованій безпеці та недоступна для сторонніх.

Урізноманітнюйте своє сексуальне життя та збережіть анонімність з Tabooplace. В магазині на вас чекає широкий асортимент сертифікованої продукції на будь-який смак та бюджет.