14-15 вересня на Європейській площі Вінниці відбудеться грандіозний благодійний захід, присвячений святкуванню Дня міста.

Як повідомляє газета Місто, організатори заходу ставлять перед собою важливу мету — зібрати кошти для підтримки одного з найефективніших спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Подібні події спрямовані не тільки на створення святкової атмосфери, але й на допомогу нашим військовим, які захищають країну на передовій.

На гостей чекає різноманітна програма, яка включатиме фестиваль вуличної їжі. Тут можна буде скуштувати страви найрізноманітніших кухонь світу — від азійських делікатесів до європейських смаколиків. Кожен відвідувач зможе знайти щось до душі. Фестиваль обіцяє стати справжньою кулінарною подорожжю, яка дозволить пізнати культуру інших народів через гастрономію.

Але це не єдина розвага, яку підготували організатори. Святкову атмосферу підтримуватимуть музичні гурти, вокалісти та танцювальні колективи, які виступатимуть на сцені, розміщеній у центрі площі. Живі виступи професійних артистів перетворять захід на справжній музичний фестиваль, де кожен знайде музику за своїм смаком. Танцювальні та вокальні номери не залишать байдужими ні дорослих, ні дітей.

Протягом усього заходу працюватимуть волонтери, які збиратимуть кошти на підтримку українських військових. Кожен, хто прийде на площу, матиме можливість зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни. Благодійні внески можна буде робити не тільки готівкою, а й через спеціальні QR-коди, що дозволить зручно перерахувати кошти в онлайн-режимі.

Окрім музики та їжі, програма заходу включатиме різноманітні майстер-класи, виставки та флешмоби. Гості зможуть навчитися новим навичкам, побачити унікальні художні роботи місцевих майстрів, а також стати учасниками масових флешмобів, які об’єднають усіх присутніх. Особлива увага приділяється дітям — для них будуть організовані окремі розважальні зони, де вони зможуть весело провести час під наглядом аніматорів.

Найбільш очікуваною подією заходу стане благодійний аукціон, на якому будуть представлені унікальні лоти від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Серед лотів — предмети, підписані начальником ГУР МО Кирилом Будановим. Ці речі стануть не лише колекційною цінністю, а й символом підтримки української армії. Всі кошти, виручені на аукціоні, підуть на допомогу спецпідрозділам розвідки, які відіграють важливу роль у захисті держави.

Крім того, серед учасників заходу буде проведено розіграш цінних призів, наданих партнерами заходу. Це стане додатковою мотивацією для тих, хто бажає підтримати благодійну ініціативу та водночас отримати можливість виграти приємні подарунки.

Генеральним партнером заходу є компанія A1X Capital, заснована відомим українським підприємцем Андрієм Опанасюком. Ця компанія спеціалізується на венчурних інвестиціях, інфраструктурних проєктах і розробці програмного забезпечення. Відомо, що A1X Capital активно підтримує соціально значущі ініціативи та бере участь у проєктах, спрямованих на розвиток економіки та інфраструктури України. Підтримка благодійних заходів є одним із важливих напрямків діяльності компанії, яка прагне зробити свій внесок у розвиток суспільства.

Захід організований за підтримки Вінницької міської ради, мера Сергія Моргунова та Благодійного фонду Діани Подолянчук. Всі активності будуть проведені з дотриманням санітарних і протиепідемічних вимог, що є особливо важливим у часи воєнного стану. Організатори гарантують, що всі заходи будуть безпечними для відвідувачів.

Мешканці та гості Вінниці отримають унікальну можливість не тільки долучитися до святкування, а й допомогти українським військовим. Це не просто свято, а важливий крок у підтримці тих, хто щодня ризикує своїм життям заради миру та безпеки країни. Підтримати захисників можна як особисто на заході, так і в онлайн-форматі через спеціальне посилання для пожертв.

Запрошуємо всіх взяти участь у цьому важливому благодійному заході та зробити свій внесок у майбутнє нашої країни!