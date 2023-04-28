Amnesty International приховала звіту з критикою її публікацій по Україні

Газета New York Times повідомляє, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International вирішила не розповсюджувати підсумки незалежної перевірки її висвітлення ходу війни в Україні. У звіті міститься критика заяв організації, що викликали обурення, про те, що українські військові нібито порушують закони та звичаї війни, наражаючи на ризик життя цивільних осіб.

Комісія виправдала Amnesty International за деякими пунктами, заявивши, що розглядати питання, чи дотримується країна-жертва, а не лише країна-агресор, закони війни, загалом правомірно.

У той же час експерти зробили висновок, що торішня доповідь організації була “двозначною, неточною і в деяких випадках юридично сумнівною”, а головний висновок про те, що Україна порушила міжнародне право, була “недостатньо обґрунтована”.

Доповідь “Емнести” перевіряла комісія з п’яти експертів з міжнародного гуманітарного права, копія їх 18-сторінкового звіту опинилася у розпорядженні New York Times.

Раніше версія незалежної перевірки була ще жорсткішою, розповіло NYT джерело, знайоме зі справою. Але Amnesty International вдалося пом’якшити деякі терміни, в тому числі змінити “не обґрунтований” на “недостатньо обґрунтований”.

У документі йдеться, що остаточний варіант огляду експертів був представлений у лютому, але керівництво Amnesty International вирішило не оприлюднювати його, а замість цього використати його “для внутрішнього здобуття уроків”.

У серпні минулого року Amnesty International опинилася в центрі міжнародного скандалу після публікації своєї доповіді про те, що українські військові нібито незаконно завдають “шкоди мирним жителям”, базуючись поблизу населених пунктів та завдаючи ударів звідти.

Співробітники організації описували розміщення та атаки українських військових у житлових будинках та школах на Донбасі, у Харківській та Миколаївській областях. У доповіді стверджувалося, що в Одесі українська армія нібито розміщувала бронетехніку в густонаселених житлових кварталах, а в Бахмуті використовувала будівлю університету як військову базу, через що житлові будинки поблизу були пошкоджені.

“Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права”, – заявляла тоді генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар.

Російська пропаганда негайно використала цю доповідь для звинувачень на адресу Києва, проте критики, включаючи українського президента Володимира Зеленського, заявили, що дослідження було недбалим, у ньому ігнорувалися реалії воєнного часу і морально ставився знак рівності між Росією-агресором та Україною-жертвою.