Американський телеканал реконструював збиття російським винищувачем дрона-розвідника США (відео)

Пентагон заявив у вівторок, що російський винищувач врізався в гвинт американського розвідувального безпілотника в міжнародному повітряному просторі, змусивши його впасти в Чорне море.

Президента Байдена проінформували, а російського посла викликали до Держдепу.

Американський телеканал CBS відтворив події інциденту, коли російський винищувач Су-27 намагався перехопити американський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper.

