Америка перенесла на наступний рік поставки Україні авіабомб великої дальності – Reuters

Як повідомляє Пентагон, наступного року Україна отримає першу велику партію авіабомб (GLSDB), які США адаптували для завдання ударів на відстані майже 160 кілометрів.

Про це повідомляє Reuters.

Україні потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль, які надіслали США.

“Це дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, досяжній ракетами, які зараз випускаються з ракетно-ракетної системи високої мобільності (HIMARS), що постачається США, і змусить Росію перемістити свої запаси ще далі від лінії фронту”, — пише видання.

Але люди, обізнані з поточними термінами, повідомили, що доставка до Америки компанією Boeing, головним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого потрібні будуть ще кілька місяців випробувань перед подальшою відправкою в Україну.