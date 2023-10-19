Суспільство

Ізраїль отримав першу партію бронетехніки від Америки

19 Жовтня 2023 17:38
читать на русском →
ізраїль, сша

Міністерство оборони Ізраїлю в четвер прозвітувало про отримання партії броньованої техніки від Сполучених Штатів, яка замінить пошкоджену в результаті бойових дій проти угруповання ХАМАС, що почалися 7 жовтня.

Про це відомство повідомило в соцмережі Twitter (X), пише “Європейська правда”.

Ізраїльське Міноборони зазначило, що “нещодавно” прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ця партія бронетехніки є частиною більш масштабної закупівлі вартістю 400 мільйонів шекелів (70,3 мільйона євро), спрямованої на зміцнення техніки ЦАХАЛ, додали у відомстві.

Там зазначили, що подальші поставки техніки зі США також міститимуть броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Жовтня 2023 15:24

Колишньому ведучому телеканалів Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу оголошено про підозру в колабораціонізмі
19 Жовтня 2023 13:09

Парламент зробив перший крок до заборони УПЦ МП
19 Жовтня 2023 12:50

Рада у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік
19 Жовтня 2023 11:52

На Черкащині співробітник ТЦК закликав “денацифікувати” Україну
19 Жовтня 2023 10:58

Під Авдіївкою збито ворожий Су-25, вже п’ятий за 10 діб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки