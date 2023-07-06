Суспільство

Америка цього тижня може прийняти рішення про передачу Україні касетних боєприпасів 

6 Липня 2023 08:24
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сша, україна, боєприпаси

США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

Про це повідомляє телеканал CBS News, посилаючись на неназваних американських посадовців.

За даними телеканалу, адміністрація США вже вивчає можливість схвалити давній запит України на постачання касетних боєприпасів, щоб таким чином допомогти задовольнити високий попит ЗСУ на боєприпаси в ході контрнаступу.

Як зазначив один із посадовців, один касетний боєприпас зазвичай викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

Конвенція про касетні боєприпаси набула чинності в 2010 році і забороняє використання, виробництво і зберігання касетних боєприпасів у 123 державах, які є її учасниками або підписантами, однак ні США, ні Росія і ні Україна не приєднались до цієї конвенції.

Телеканал підкреслює, що зараз на полі бою в Україні касетні боєприпаси застосовують як українські сили, так і російські окупанти.


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