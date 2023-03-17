Адвокат у кримінальних справах: коротко про головне

Відповідно до законодавства країни кожна людина має право захистити свої права та свободу. Особливо якщо проти нього відкрито судову справу. У такому разі вам знадобляться послуги адвоката, які надає компанія з досвідом роботи в даній сфері за посиланням https://legal.ua/ua/poslugi-advokata-v-kievi.html.

Хто такий адвокат у кримінальних справах?

У рамках кримінального процесу юрист у кримінальних справах наділений значними повноваженнями. Клієнтом цього фахівця може стати:

приватні особи;

групи;

організації.

В його інтересах адвокат у кримінальних справах присутній на всіх процесах, пов’язаних з його клієнтом, зустрічається зі сторонами конфлікту, конфіденційно обговорює матеріали справи, складає запити.

За допомогою досвіду в даній сфері та команди фахівців, кваліфікований юрист може досягти максимально справедливого результату справи. Це не обов’язково буде повне зняття звинувачень. У такому разі може йтися:

відшкодування збитку;

мінімальний термін покарання;

досягнення примирення.

Види кваліфікованої допомоги

Якщо вам потрібні якісні послуги адвоката у кримінальних справах, знайти їх можна тут. Допомога може бути кількох видів:

Разова. Передбачає одиничне звернення до фахівця за консультацією або для захисту ваших інтересів у суді, складання позову чи документів для вчинення правочину. Багаторазова. Цей тип послуги передбачає вироблення певної стратегії взаємодії з клієнтом. Юрист розпочинає співпрацю на будь-якому з етапів. Але при цьому він супроводжує весь процес не лише до закінчення вироку. Співпраця триває набагато довше. Адже людина ніколи не знає, коли їй може бути потрібна допомога фахівця.

Як працює професіонал?

Як показує практика, до юриста варто звернутися якомога раніше. Це забезпечить отримання максимально позитивного для вас результату. Та й терміни також буде скорочено.

Головні етапи роботи юриста у кримінальних справах:

Вивчення питання. Щойно клієнт звертається по допомогу, юрист вивчає всі аспекти справи. Ознайомлення із матеріалами справи. Після того, як адвокат дізнається про особливості справи у клієнта, він обов’язково повинен ознайомитися з матеріалами. Узгодження деталей. Після того, як фахівець отримає повну інформацію про поставлену проблему, він зустрінеться з клієнтом для узгодження подальших дій. Контроль над виконанням прав клієнта. Юрист присутній на кожному допиті, обшуку та затриманні. Подання запитів. Фахівець має право подавати різні відводи, прохання чи позови. Пошук свідків. За потреби юрист шукає свідків, які мають відношення до справи та можуть допомогти змінити перебіг розслідування.

Юрист – своєрідний захист від перевищення повноважень представниками органів закону. Пам’ятайте про це.