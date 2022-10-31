Кримінал

ЗСУ знищили 620 окупантів та десятки бронетехніки

31 Жовтня 2022 09:58
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війна

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 71 820 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 31 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 71 820 (+620) осіб,
  • танків – 2686 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 5485 (+32) од,
  • артилерійських систем – 1728 (+4) од,
  • РСЗВ – 383 (+0) од,
  • засоби ППО – 197 (+0) од,
  • літаків – 275 (+1) од,
  • гелікоптерів – 253 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),
  • крилаті ракети – 352 (+0),
  • кораблі /катери – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од,
  • спеціальна техніка – 154 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.


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