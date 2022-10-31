Кримінал

ЗСУ знищили 620 окупантів та десятки бронетехніки За минулу добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 71 820 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника на 31 жовтня орієнтовно склали: особового складу – близько 71 820 (+620) осіб,

танків – 2686 (+14) од,

бойових броньованих машин – 5485 (+32) од,

артилерійських систем – 1728 (+4) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засоби ППО – 197 (+0) од,

літаків – 275 (+1) од,

гелікоптерів – 253 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),

крилаті ракети – 352 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од,

спеціальна техніка – 154 (+0). Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал