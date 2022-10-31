ЗСУ знищили 620 окупантів та десятки бронетехніки

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 71 820 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 31 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 71 820 (+620) осіб,
- танків – 2686 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 5485 (+32) од,
- артилерійських систем – 1728 (+4) од,
- РСЗВ – 383 (+0) од,
- засоби ППО – 197 (+0) од,
- літаків – 275 (+1) од,
- гелікоптерів – 253 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1),
- крилаті ракети – 352 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од,
- спеціальна техніка – 154 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
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