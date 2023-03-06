Ворог випустив по Херсонщині майже 360 снарядів: троє людей загинуло, серед них двоє дітей

5 березня російська армія вгатила по Херсонщині майже 360 снарядів. Унаслідок цього троє мирних жителів загинуло, серед них двоє дітей.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Минулої доби російські загарбники 74 рази обстріляли населені пункти Херсонської області.

По території випустили майже 360 снарядів з мінометів, реактивної системи залпового вогню, артилерії, танків та дронів.

Чотири рази 5 березня ворог обстріляв житлові квартали міста Херсон. Унаслідок цього пошкоджені будинки.

Загалом на Херсонщині російські окупанти убили три людини, серед яких двоє дітей.