Влада Угорщини заявила, що не буде заарештовувати путіна, якщо той приїде

Представник канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Ґергей Гуляш заявив, що Угорщина не буде арештовувати президента росії володимира путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, хоча є державою-учасником Римського статуту.

Про це пише hromadske.

Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, який створив Міжнародний кримінальний суд. Та Гуляш заявив, що він не був вбудований в угорську правову систему.

Так, Гуляш зазначив, що путіна не арештовуватимуть в Угорщині, якщо той приїде до країни, бо нібито статут МКС не був оприлюднений у країні.

Окрім того, він висловив думку, що рішення про арешт «невдале», бо веде в бік ескалації. Як цитують ЗМІ, Гуляш сказав, що в інтересах Угорщини якомога швидший мир і не переростання війни в Україні у світову війну, а всі інші інтереси є другорядними.