В ДСНС уточнили інформацію щодо загиблих в авіакатастрофі в Броварах

На місці падіння гелікоптера в Броварах знайшли тіла 14 загиблих осіб. З них одна дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

“За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту”, – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, внаслідок авіакатастрофи травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.