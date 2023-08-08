Кримінал

У Нікопольському районі через обстріли пошкоджено два ліцеї та 12 приватних будинків

8 Серпня 2023 07:54
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війна, обстріл

У ніч проти вівторка російські окупанти чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та “Граду”, пошкоджено два навчальних заклади, понівечено адміністративну будівлю і 12 приватних будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Крім того, пошкоджень зазнали дві господарські будівлі, авто, газопровід і чотири лінії електропередач.

У Покровській громаді снаряди агресора влучили по енергетичному об’єкту.

“Головне – всюди обійшлося без загиблих і постраждалих”, – наголосив Лисак.

Голова ОВА повідомив, що росіяни вранці повторно обстріляли Нікополь. Інформація про наслідки атаки уточнюється.


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