Кримінал

У Києві з багатоповерхівки впали дві дитини

16 Серпня 2023 21:30
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діти, поліція

Двоє 12-річних дівчат загинули ймовірно у результаті падіння з 15 поверху будинку на столичних Позняках.

Про це повідомляє поліція Києва.

“О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки”, – йдеться у повідомлені.

На місці працюють слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги.

Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює всі обставини загибелі дітей. 


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