Кримінал

У Києві спіймали прокремлівського блогера, який ховався в монастирі УПЦ МП

22 Лютого 2023 13:19
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сбу, церква

Правоохоронці затримали прокремлівського блогера Дмитра Скворцова, який переховувався на території монастиря УПЦ МП у Києві.

Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого “руського клубу”, який займався підготовкою “замовних” публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Серед них – “руська народна лінія” і “одна родіна”, – повідомили в СБУ.

За словами джерел УП, йдеться про Дмитра Скворцова. Днями його затримали на території Свято-Благовіщенского чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві.

У своїх колонках Скворцов називав “закономірним” захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації “Л/ДНР”.

Чоловік також заперечував існування України як держави та українського народу як повноцінного самостійного етносу. Популяризував та героїзував РФ та її президента, наголошував на “високій місії” РФ в світі та “жертовності”.

При цьому негативно та упереджено висловлювався стосовно державних діячів України, її мови та культури.


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