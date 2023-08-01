Кримінал

У Харкові водій легковика врізався у дві автівки

1 Серпня 2023 21:57
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дтп

Водій легковика врізався у дві машини в Індустріальному районі Харкова 1 серпня. Внаслідок аварії травми отримали дві людини. Їх доставили до лікарні.

Про це повідомили у поліції Харківщини.

“На Індустріальному проспекті 32-річний водій Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції й зіштовхнувся з ВАЗ-2107, який їхав попереду. Після чого водій в’їхав у припаркований Volkswagen Transporter”, — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, травми отримали водій та пасажирка ВАЗ.

Слідчі планують відкрити кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

Тому, хто спричинив ДТП, загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати автівками на строк до трьох років.


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