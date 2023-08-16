Кримінал

У Харківській області директор компанії вкрав кошти на ремонті пошкодженого обстрілом будинку

16 Серпня 2023 20:22
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корупція, прокуратура

В Харківській області вперше до суду передали справу за фактом привласнення коштів на ремонті будинку, пошкодженого через атаку РФ.

Про це повідомляє Харківська прокуратура.

“Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом службового підроблення”, – повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у селищі Золочів Богодухівського району.

Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт зі значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах.


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