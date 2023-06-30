Кримінал

У Броварах масажист зґвалтував 15-річного хлопчика

30 Червня 2023 13:35
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діти, поліція

У Броварах Київської області 46-річний чоловік, за даними правоохоронців, зґвалтував 15-річного хлопчика на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

Про це повідомив керівник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

Як установила поліція, підліток через проблеми зі здоров’ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який хлопчик прийшов сам, чоловік і зґвалтував його. Масажист, за даними слідства, скористався безпорадним станом дитини.

Правоохоронці вже затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрюваний розповів, що хлопчик понад рік ходив на масаж із мамою, а сьогодні (ймовірно, ідеться про 30 червня) він прийшов сам. Чоловік зізнався, що зґвалтував підлітка під час масажу, після чого той пішов додому.


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