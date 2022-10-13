Суд у Москві заарештував багатодітного батька за прослуховування української музики

Тверський районний суд Москви заарештував на 15 діб Антона Усова за дискредитацію збройних сил РФ та непокору поліцейському. Про це «ОВД-Інфо» повідомила дружина заарештованого.

“Його затримали вдень 12 жовтня співробітники ДПС – приводом для цього стало те, що Усов нібито слухав українську музику, перебуваючи у своєму автомобілі”, – пише “ОВД-Інфо”.

Спочатку Усова доставили до відділку поліції та склали на нього два протоколи. Після суду його відправили відбувати арешт до спецприймача «Мневники».

«ОВД-Інфо» зазначає, що Усов — батько-одинак, оскільки його дружина не є законним опікуном його дітей. На утриманні чоловіка перебуває чотири дитини віком до 18 років.