Кримінал

Росіяни убили щонайменше 10 749 цивільних – ОГП

2 Серпня 2023 18:33
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війна

Офіс генерального прокурора має підтверджені дані про 10 749 загиблих від рук окупантів цивільних осіб і про 15 599 поранених із початку повномасштабної війни.

Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна“.

“Маємо підтвердження по 10 749 загиблих цивільних і 15 599 поранених. З цієї кількості 499 загиблих – це діти, 1 тисяча 90 дітей поранені.

Розуміємо, що ці цифри – просто вершина айсбергу. Коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів”, – сказав він.

Бєлоусов припустив, що лише в одному Маріуполі “будуть десятки тисяч загиблих”.

Він також додав, що правоохоронці намагатимуться встановити усіх жертв окупантів, хоч це буде непросто − бо “росіяни могли перепоховати, вивезти, а тіла ми не знайдемо”.

Водночас представник ОГП додав, що завдяки партнерам система ідентифікації тіл “покращилася в рази”, а кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК – наразі неспівставна з тим, що було в Україні раніше.


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