Український стрілець Куліш виграв срібну медаль на Олімпіаді-2024  у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень

У фіналі кульової стрільби з гвинтівки з трьох положень для чоловіків виступили вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації, у тому числі й українець Сергій Куліш. Спортсмени стріляли із положень лежачи, сидячи, та стоячи. 31-річний українець протягом усієї боротьби був серед претендентів на нагороди.

Перед стрільбою на вибування Куліш видав вдалу серію й був на проміжному першому місці, випереджаючи китайця Лю Юйкуна на 0,1 бала.

На жаль, українець надалі пропустив китайця вперед, але срібло вже не віддав нікому.