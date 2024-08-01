Спорт

Український стрілець Куліш виграв срібну медаль на Олімпіаді-2024  у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень
1 Серпня 2024 11:33
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олімпіада
Сергій Куліш / Telegram

У фіналі кульової стрільби з гвинтівки з трьох положень для чоловіків виступили вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації, у тому числі й українець Сергій Куліш. Спортсмени стріляли із положень лежачи, сидячи, та стоячи. 31-річний українець протягом усієї боротьби був серед претендентів на нагороди.

Перед стрільбою на вибування Куліш видав вдалу серію й був на проміжному першому місці, випереджаючи китайця Лю Юйкуна на 0,1 бала.

На жаль, українець надалі пропустив китайця вперед, але срібло вже не віддав нікому.


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