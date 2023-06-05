Кримінал

Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: поранено трьох цивільних і трьох поліцейських

5 Червня 2023 15:38
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війна

Удень 5 червня росіяни скинули дві авіабомби на центр Торецька Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє цивільних і троє поліцейських.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“За даними слідства, 5 червня 2023 року російські війська обстріляли м. Торецьк. За попередніми даними, армія РФ нанесла 2 удари по центру міста з використанням ФАБ-250. У результаті обстрілу двоє жінок 71 та 64 років і 45-річний чоловік отримали осколкові поранення. Наразі їх ушпиталено”, – йдеться у повідомленні.

“Крім того, під час несення служби троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій”, – додали в прокуратурі.

Також вибухом пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.


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