Кримінал

Росіяни крадуть ліс на окупованих територіях, – WSJ

12 Квітня 2023 20:59
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окупація

Росіяни вирубують ліс на окупованих територіях та крадуть деревину.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що ліси вирубуються для комерційної вигоди або для зміцнення оборонних позицій без виплати компенсації. Відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу ще у березні 2022 року у листі до російського диктатора Володимира Путіна писав, що українська деревина, що не знадобиться для оборони, буде продана для фінансування війни.

Державне агентство лісового господарства України повідомило, що окупанти та колаборанти вирубують ліси в різних регіонах країни. Агентство виявило місця незаконної вирубки у Київській, Сумській та Харківській областях, що потрапили під російську окупацію на початку вторгнення. Підкреслюється, що росіяни вирубували дуби, сосни, граби та ясени. Наразі, розповіли у відомстві, визначити масштаби незаконної вирубки важко, оскільки деякі ліси заміновано.

WSJ оприлюднило знімки аерокосмічної компанії Maxar Technologies, де видно Таврійський ліс у Херсонщині через місяць після вторгнення Росії та нижче у січні після вирубування дерев. За словами британського консультанта з лісового господарства Ендрю Хілда, фотографії показують, що тут росіяни, як і у інших українських областях, не просто вирубували весь ліс, а зосередилися на певних ділянках із потенційно ціннішими породами деревини, включаючи дуб і сосну.

Держбюро розслідувань повідомило, що розслідує викрадення деревини російськими військами.


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