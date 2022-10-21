Кримінал

Росіяни атакували Запоріжжя: влучили в будинок, школу й об’єкти інфраструктури

21 Жовтня 2022 11:25
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Вранці 21 жовтня російські загарбники атакували ракетами місто Запоріжжя, є пошкодження об’єктів інфраструктури, будинку та школи, відомо про трьох поранених.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що “ворог атакує ракетами обласний центр”.

Згодом він уточнив, що ворог атакував місто Запоріжжя ракетами С-300.

Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених.

У житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місці подій вже працюють профільні служби.

Також окупанти поцілили у школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.

Існує ймовірність повторних атак.


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