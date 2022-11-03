Кримінал

Правоохоронці затримали посадовців академії Чайковського, які незаконно вимагали кошти за оренду приміщень

3 Листопада 2022 13:58
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прокуратура

Українські правоохоронці затримали посадовців Національної музичної академії України імені Петра Чайковського за незаконне вимагання коштів за оренду приміщень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці налагодили схему вимагання коштів за оренду приміщень, що належать академії та перебувають у державній власності. Вони отримували гроші без укладання будь-яких договорів та угод.

Зокрема, за один день оренди концертної зали для зйомок рекламного ролика посадовці вимагали 160 тисяч гривень, що еквівалентно чотирьом тисячам доларів.

Правоохоронці затримали посадовців після одержання ними другої частини коштів — 2 тисяч доларів. Під час обшуків вони вилучили ще 32 тисячі доларів та 5 тисяч євро.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

Посадовцям академії правоохоронці вже оголосили повідомлення про підозру. Незабаром суд обере їм запобіжні заходи.


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