Правоохоронці затримали начальник окупаційної “поліції” Балаклії

Працівникам ДБР, спільно із військовою контррозвідкою СБУ, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії.

Раніше зрадник був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку.

Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої ЛНР. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.