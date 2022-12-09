Кримінал

Під Москвою горить торговий комплекс “Мега Хімки”

9 Грудня 2022 06:59
62
росія

У ніч проти п’ятниці почалася сильна пожежа у великому торговому комплексі “Мега Хімки”, розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону Москви та Московської області.

Регіональне управління МНС повідомляє, що площа пожежі становить 7 тис. квадратних метрів, їй присвоєно четверту категорію складності, одну з найвищих.

Представник МНС сказав Інтерфаксу, що спалахнула покрівля гіпермаркету “OBI”. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє агентство. Співробітники екстрених служб сказали ТАСС, що в “OBI” стався вибух, після якого почалося обвалення конструкцій.

МНС має намір залучити до гасіння пожежі авіацію. На допомогу екстреним службам прибувають пожежники із Москви.

На відео, що публікуються у телеграм-каналах, видно заграву та стовп диму над торговим центром. Крім того, чутно і видно досить потужні вибухи.

Про причини пожежі наразі не повідомляється.


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Під Москвою горить торговий комплекс “Мега Хімки”
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