Комісія ООН підтверджує факти воєнних злочинів РФ, але не побачила доказів геноциду

Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні, яку створили при ООН, опублікувала звіт щодо розслідування злочинів російських окупантів. Там підтвердили воєнні злочини Росії, побачили ознаки злочинів проти людяності, але не згадали про геноцид.

Про це йдеться у доповіді комісії.

Зазначимо, Рада з прав людини створила цю комісію для розслідування всіх ймовірних порушень та утисків прав людини та порушень міжнародного гуманітарного права, а також пов’язаних із ними злочинів у контексті агресії РФ проти України.

Комісія розповіла, що здійснила 10 поїздок до України, провела 610 інтерв’ю із 595 людьми, оглянула місця руйнувань, поховань, місця утримання під вартою та катувань, а також залишки зброї, та ознайомилася із документами, фотографіями, супутниковими зображеннями та відео.

У комісії дякували українським посадовцям за забезпечення доступу та надання відповідей на запити. Тим часом спроби встановити змістовну комунікацію з РФ «виявилися марними».

Так, комісія оцінила низку злочинів російських військових як воєнні злочини. Йдеться про умисні вбивства цивільних, невибіркові напади на цивільні об’єкти, незаконне позбавлення волі, депортацію, зґвалтування та сексуальні насильства тощо.

Також комісія побачила ознаки злочинів проти людяності: атаки населених пунктів із застосуванням вибухової зброї, зокрема бомбардування та облога Маріуполя; масові напади на об’єкти енергетичної інфраструктури України тощо.

Голова незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України Ерік Мьосе на пресконференції з презентації доповіді заявив, що комісія не знайшла доказів геноциду під час розслідування.

На уточнюючі запитання журналістів чи депортація українських дітей та бомбардування території України, включно з важливими культурними об’єктами підпадає під геноцид, Мьосе заявив, що комісія «вивчає деякі випадки»: «Ми абсолютно обізнані з цими можливостями і будемо займатися цим, якщо наш мандат буде продовжено».

Римський Статут Міжнародного кримінального суду (МКС) визначає геноцид як будь-яке з наступних дій, вчинених з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку:

вбивство членів групи;

заподіяння серйозних тілесних або психічних ушкоджень членам групи;

навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її фізичне знищення

повністю або частково;

застосування заходів, спрямованих на запобігання народжуваності в групі;

примусове переведення дітей з групи в іншу групу.