Кримінал

Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові

12 Вересня 2022 17:47
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Російські окупаційні війська знову обстріляли Харків у понеділок увечері, удару було завдано по житловому масиву в Немишлянському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо – удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поруч немає. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав Терехов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, один мирний житель Харкова загинув і шість отримали поранення внаслідок обстрілу Основ’янського та Київського районів Харкова російськими окупаційними військами у понеділок удень.


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Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові
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