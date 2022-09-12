Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові

Російські окупаційні війська знову обстріляли Харків у понеділок увечері, удару було завдано по житловому масиву в Немишлянському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо – удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поруч немає. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав Терехов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, один мирний житель Харкова загинув і шість отримали поранення внаслідок обстрілу Основ’янського та Київського районів Харкова російськими окупаційними військами у понеділок удень.