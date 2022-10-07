Кримінал

Окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе

7 Жовтня 2022 07:45
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війна

Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів.

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється.

Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам”, – написав він.


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