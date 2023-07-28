Кримінал

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

28 Липня 2023 08:43
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війна

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Учора ввечері, близько 21:15 ворог обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено 2 житлові будинки. Постраждали 5 людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 і 75 років та жінки 65 і 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували”, – написав Синєгубов.

Крім того, за його словами, у Петропавлівці, Подолах і Новоплатонівці через ворожі обстріли сталися лісові пожежі, а в Шийківці – пошкоджено зерновий склад.


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