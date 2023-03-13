Кримінал

На росії знов масштабна пожежа: цього разу у підмосков’ї У московській області ліквідують пожежу площею 4320 кв. За інформацією мнс рф, горить склад в Одінцово. Біля будівлі обрушилася покрівля на площі 2000 кв. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Поділитися:



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