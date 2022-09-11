Кримінал

На Херсонщині окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах, – Генштаб

11 Вересня 2022 18:51
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На Харківському напрямку російські війська гарячково тікають із награбованим, на Херсонщині окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

Про це йдеться у зведені Генштабу ЗСУ.

“В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.

Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях “Камаз”, 20 броньованих машинах “Тигр” та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів”, – повідомили в Генштабі.

В Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.

Протягом поточної доби ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.

Противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;
  • на Харківському напрямку – Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;
  • на Слов’янському напрямку – Слов’янськ та Стелла;
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;
  • на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;
  • на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;
  • на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.
  • На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

Ворог продовжує вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військовослужбовців в закладах освіти. Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених, навколо будівлі розміщено близько 10 одиниць військової техніки.

Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів. Уражено чотири скупчення живої сили і військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога уточнюються.


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