Кримінал

На Херсонщині окупанти створюють непридатні для життя умови, – ОК “Південь”

31 Жовтня 2022 07:04
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окупація

Загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створють непридатні для проживання місцевого цивільного населення умови.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Росіяни відключають людям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, а також лякають ракетними ударами з боку ЗСУ, агітуючи за термінову евакуацію.

Самі ж росіяни першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вони вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.

“Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки”, – додали в ОК “Південь”.


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