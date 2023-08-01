На Харківщині водій мікроавтобуса спричинив смертельну ДТП

42-річний водій мікроавтобуса спричинив ДТП на трасі “Харків-Зміїв-Балаклія” та наїхав на 41-річного пішохода 1 серпня близько 09:45. Від отриманих травм чоловік загинув.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

“Водій Volkswagen Transporter виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем Renault Master та наїхав на чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій перебував під дією заборонених речовин. Його направили на проходження медичного освідування.