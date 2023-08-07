Кримінал

На Харківщині внаслідок обстрілів загинула одна людина

7 Серпня 2023 09:07
читать на русском →
обстріли, війна

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали Харків, а також населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів: унаслідок обстрілу 1 загибла і 4 постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“У результаті удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп’янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років отримав важке поранення і був госпіталізований… Унаслідок обстрілів Куп’янська дістав поранення 31-річний цивільний чоловік. У с. Путникове Куп’янського району дістала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що в суботу, близько 9:15, окупанти завдали удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі міста. Без постраждалих. Унаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватні домоволодіння, сталася пожежа. Унаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Серпня 2023 11:55

Додому з полону повернули ще 22 українських воїнів
7 Серпня 2023 10:41

Окупанти обстріляли село на Харківщині: двоє людей загинуло
7 Серпня 2023 10:08

Російська інформаторка готувала повітряний удар по Миколаївщині під час візиту Зеленського, – СБУ
7 Серпня 2023 09:36

Куп’янський напрямок минулого тижня був найгарячішим, – Маляр
7 Серпня 2023 09:07

На Харківщині внаслідок обстрілів загинула одна людина
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?
усі думки