На Харківщині в пожежі поранення отримали жінка й 6-річна дитина

6-річна дитина та 25-річна жінка отримали поранення внаслідок пожежі, що сталася в селі Петропавлівка Куп’янського району 1 листопада після обстрілу окупантів.

Пожежа зайнялася близько 16:35, її гасили протягом чотирьох годин, йдеться у зведенні ДСНС.

Вогонь охопив території трьох господарств, що розташовані поруч. Горіли будинок, гараж та чотири господарчі споруди на площі 500 кв. м.

Також у Куп’янському районі 1 листопада пожежники гасили вогонь у лікувальному закладі Дворічної: близько 15:00 окупанти обстріляли селище. Площа пожежі склала близько 250 кв. м, вогонь загасили протягом години. На цій пожежі ніхто з людей не травмувався.