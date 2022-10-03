Кримінал

На Харківщині рятувальники загасили пожежу, пов’язану з веденням бойових дій

3 Жовтня 2022 08:28
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дснс

Рятувальники у Харківській області загасили одну пожежу, яка виникла внаслідок ведення бойових дій, знешкоджували вибухонебезпечні предмети, розбирали завали та розвозили воду на деокуповані території.

Про це повідомили 3 жовтня у зведенні обласного управління рятувальників.

“За добу з 2 по 3 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких чотири — на ліквідацію пожеж, з яких одна пов’язана з веденням бойових дій”, — йдеться у повідомленні.

Піротехніки знищили 569 російських боєприпасів.

Також рятувальники з Балаклії, Куп’янська та Ізюма підвозили жителям деокупованих громад воду — люди отримали 23,5 тонн технічної води та 10 тонн питної.

В Ізюмі на газорозподільчій станції та горі Кременець рятувальники розбирали завали.


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