Кримінал

На Харківщині під час розмінування підірвався сапер 7 листопада під час розмінування території Харківщини на російській міні підірвався сапер. Чоловіка госпіталізували, він у стані середньої важкості. Поранень зазнав начальник відділення піротехнічних робіт Сергій Молчанов, ввечері 7 листопада повідомив Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування. “Внаслідок підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи, правої частини голови та правої руки”, — йдеться у повідомленні. Нині Сергій перебуває у лікарні, його стан — середньо важкості, повідомили у Центрі розмінування. Поділитися:



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