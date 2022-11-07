На Харківщині під час розмінування підірвався сапер

7 листопада під час розмінування території Харківщини на російській міні підірвався сапер. Чоловіка госпіталізували, він у стані середньої важкості.
Поранень зазнав начальник відділення піротехнічних робіт Сергій Молчанов, ввечері 7 листопада повідомив Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
“Внаслідок підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи, правої частини голови та правої руки”, — йдеться у повідомленні.
Нині Сергій перебуває у лікарні, його стан — середньо важкості, повідомили у Центрі розмінування.